Мобилизованные граждане смогут вернуться на прежние места работы после службы – кабмин

Мобилизованные россияне смогут сохранить свои рабочие места. Такое постановление утвердило правительство.

Кроме того, Центробанк рекомендовал предоставить кредитные каникулы тем, кто отправится на военную службу. Это коснется всех видов займов.

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