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23 мая, 11:30

Общество

Адвокат рассказал о наказании для москвича, нарвавшего цветы с клумбы в Алтуфьеве

Адвокат рассказал о наказании для москвича, нарвавшего цветы с клумбы в Алтуфьеве

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За мелкое хищение предусмотрен штраф в размере пятикратной стоимости сорванных цветов. Если же физическое лицо срывает с клумбы цветы стоимостью выше 2 500 рублей, это будет квалифицироваться как уголовно-наказуемое деяние. Об этом заявил адвокат Виталий Ульяненко.

Ранее в Сети набрало популярность видео, где мужчина нарвал букет тюльпанов с городской клумбы в столичном Алтуфьеве. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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