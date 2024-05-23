Адвокат рассказал о наказании для москвича, нарвавшего цветы с клумбы в Алтуфьеве

За мелкое хищение предусмотрен штраф в размере пятикратной стоимости сорванных цветов. Если же физическое лицо срывает с клумбы цветы стоимостью выше 2 500 рублей, это будет квалифицироваться как уголовно-наказуемое деяние. Об этом заявил адвокат Виталий Ульяненко.

Ранее в Сети набрало популярность видео, где мужчина нарвал букет тюльпанов с городской клумбы в столичном Алтуфьеве. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

