Столичные врачи проведут операцию женщине весом 300 килограммов

Столичные врачи помогут похудеть женщине весом 300 килограммов. Жительнице Светлогорска Ксении Моховой проведут сложнейшую операцию, которая позволит ей снова почувствовать себя комфортно. Из-за лишнего веса женщина не выходила из собственной квартиры полтора года.

Помогли ей волонтеры и спасатели. Сначала Ксению спустили со второго этажа, а затем доставили в аэропорт. Сейчас столичные врачи подбирают методику лечения. По словам Ксении, она резко начала набирать вес после перенесенного воспаления легких в возрасте 6 лет. К 22 годам девушка весила уже 125 килограммов.