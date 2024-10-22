Эксперт рассказала, как правильно выбрать корм для собак

Выбор корма для собак – важная задача для владельцев. Ветеринарный врач-диетолог Евгения Борода поделилась советами, на что обратить внимание при покупке.

Она отметила, что корма бывают сухие и влажные, и каждый из них имеет свои преимущества. Сухие корма более удобны в использовании и хранении, а также чаще всего являются сбалансированными. Влажные корма обладают более выраженным вкусом, но содержат больше влаги.

Эксперт подчеркнула, что в составе корма должно быть достаточно белка животного происхождения, который может быть указан как дегидрированное мясо, мясокостная мука или свежее мясо.

Борода также рекомендовала выбирать корма, в которых мясные ингредиенты составляют более 50%, а углеводы представлены незлаковыми культурами, такими как бобовые или картофель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.