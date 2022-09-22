Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

Минобороны опубликовало подробные разъяснения, кто будет призван по частичной мобилизации, а кто будет освобожден. Под мобилизацию попадают стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Один из главных факторов при призыве из запаса – наличие боевого опыта. Мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, и старшие офицеры до 55 лет.

Число погибших в результате обстрелов Донецка возросло до семи. Менее чем за час Вооруженные силы Украины шесть раз обстреляли город из артиллерии НАТОвского калибра. Об этом сообщили местные власти. Снаряды в том числе попали в здание рынка, а также в пассажирский автобус.

Родственники мобилизованных россиян смогут обратиться за реструктуризацией кредитов. Об этом заявили в Центробанке. Кроме того, Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для всех призванных россиян. Также их обеспечат налоговыми и медицинскими льготами. А до этого стало известно, что "Аэрофлот" вернет мобилизованным россиянам деньги за билеты, купленные до 21 сентября.

В Российском топливном союзе заявили о дефиците зимнего дизеля. По данным участников рынка, все объемы идут на экспорт. Касается это даже альтернативных вариантов, которые использовали раньше. Речь о средних дистиллятах.

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