Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

22 сентября, 20:45
Минобороны опубликовало подробные разъяснения, кто будет призван по частичной мобилизации, а кто будет освобожден. Под мобилизацию попадают стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Один из главных факторов при призыве из запаса – наличие боевого опыта. Мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, и старшие офицеры до 55 лет.
Число погибших в результате обстрелов Донецка возросло до семи. Менее чем за час Вооруженные силы Украины шесть раз обстреляли город из артиллерии НАТОвского калибра. Об этом сообщили местные власти. Снаряды в том числе попали в здание рынка, а также в пассажирский автобус.
Родственники мобилизованных россиян смогут обратиться за реструктуризацией кредитов. Об этом заявили в Центробанке. Кроме того, Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для всех призванных россиян. Также их обеспечат налоговыми и медицинскими льготами. А до этого стало известно, что "Аэрофлот" вернет мобилизованным россиянам деньги за билеты, купленные до 21 сентября.
В Российском топливном союзе заявили о дефиците зимнего дизеля. По данным участников рынка, все объемы идут на экспорт. Касается это даже альтернативных вариантов, которые использовали раньше. Речь о средних дистиллятах.
Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: