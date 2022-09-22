Новости часа: ГД может законодательно закрепить сохранение рабочих мест за мобилизованными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вопрос о кредитных каникулах и сохранении рабочих мест для мобилизованных находится в повестке Госдумы на следующую неделю. Об этом сообщила депутат ГД от Кировской области Мария Бутина.

Сергей Собянин подписал указ о выплатах от 50 тысяч до одного миллиона рублей мобилизованным москвичам.

"Аэрофлот" вернет пассажирам деньги за билеты, купленные до 21 сентября, в случае призыва в рамках частичной мобилизации.