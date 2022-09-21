Новости часа: в Госдуме объяснили мобилизацию именно 300 тысяч россиян

Частичную мобилизацию проведут в процентном соотношении к количеству жителей каждого конкретного региона, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Мобилизация 300 тысяч резервистов обусловлена возможностями их обеспечения социальными гарантиями, заявили в Госдуме.

Частичная мобилизация не коснется студентов и выпускников вузов с военной кафедрой, добавили в нижней палате российского парламента.

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