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Общество

Минобороны показало кадры подготовки военных по тактической медицине на Сахалине

Минобороны показало кадры подготовки военных по тактической медицине на Сахалине

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На Сахалине военнослужащие проходят обучение по тактической медицине. Полевые занятия проводят опытные инструкторы и специалисты медслужбы армейского корпуса военного Восточного округа.

Бойцы учатся применять как медицинские, так и подручные средства при оказании первой помощи, а также эвакуировать во время боя раненого в безопасную зону. Курс тактической медицины учитывает опыт боевых действий в вооруженных конфликтах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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