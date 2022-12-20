Минобороны показало кадры подготовки военных по тактической медицине на Сахалине

На Сахалине военнослужащие проходят обучение по тактической медицине. Полевые занятия проводят опытные инструкторы и специалисты медслужбы армейского корпуса военного Восточного округа.

Бойцы учатся применять как медицинские, так и подручные средства при оказании первой помощи, а также эвакуировать во время боя раненого в безопасную зону. Курс тактической медицины учитывает опыт боевых действий в вооруженных конфликтах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.