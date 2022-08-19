Новости последнего часа: москвичи больше не сообщали о запахе гари

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи больше не жалуются на смог и запах гари, сообщили в мэрии.

Потушен верховой пожар в Рязанской области, переход огня на село предотвращен, прокомментировали в МЧС.

Токаев на встрече с Путиным заявил, что настроен придать динамику двустороннему сотрудничеству.