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19 января, 01:30

M24.RU

Около 60 тысяч человек поучаствовали в крещенских купаниях в столице

Около 60 тысяч человек поучаствовали в крещенских купаниях в столице

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В Москве прошли крещенские купания. По оценке столичных властей, в них приняли участие около 60 тысяч человек.

В этом году в городе подготовили 42 специальные площадки для купания. Их оборудовали деревянными настилами, поручнями, противоскользящими покрытиями, раздевалками, туалетами, пунктами обогрева и питания. На всех точках дежурили спасатели, медики и сотрудники полиции.

Откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение? Нужно ли специально готовиться к такому погружению? И какие эмоции испытывают люди после купания в ледяной воде? В прямом эфире из парка "Фили" об этом рассказали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.
обществорелигиявидеоМосква онлайнТатьяна СальниковаПолина Ермолаева
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