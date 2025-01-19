Около 60 тысяч человек поучаствовали в крещенских купаниях в столице

В Москве прошли крещенские купания. По оценке столичных властей, в них приняли участие около 60 тысяч человек.

В этом году в городе подготовили 42 специальные площадки для купания. Их оборудовали деревянными настилами, поручнями, противоскользящими покрытиями, раздевалками, туалетами, пунктами обогрева и питания. На всех точках дежурили спасатели, медики и сотрудники полиции.

Откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение? Нужно ли специально готовиться к такому погружению? И какие эмоции испытывают люди после купания в ледяной воде? В прямом эфире из парка "Фили" об этом рассказали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.