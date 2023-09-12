Столичной семье вручили ключи от нового "Москвича" за победу в розыгрыше

Ключи от нового автомобиля "Москвич" торжественного вручили столичной семье 12 сентября. Розыгрыш автомобиля прошел в рамках фестиваля "Сделано в Москве" 10 сентября, в завершающий день Московского урбанистического форума.

На протяжении шести недель проведения Московского урбанфорума каждый мог участвовать в ежедневных розыгрышах, а также претендовать на главный приз -–автомобиль "Москвич".

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