Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 19:30

Общество

Столичной семье вручили ключи от нового "Москвича" за победу в розыгрыше

Столичной семье вручили ключи от нового "Москвича" за победу в розыгрыше

МЧС предупредило москвичей о тумане в ночь на 13 сентября

Новости часа: МГИК подвел официальные результаты выборов в столице

Синоптики рассказали о погоде в столице 13 сентября

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 13 сентября

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в столице

Специалисты рассказали, как проходит детская реабилитация в условиях современных вызовов

Москвичам рассказали, когда начнется похолодание

Специалисты рассказали, как получить алименты от бывшего супруга

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в столице вечером 12 сентября

Ключи от нового автомобиля "Москвич" торжественного вручили столичной семье 12 сентября. Розыгрыш автомобиля прошел в рамках фестиваля "Сделано в Москве" 10 сентября, в завершающий день Московского урбанистического форума.

На протяжении шести недель проведения Московского урбанфорума каждый мог участвовать в ежедневных розыгрышах, а также претендовать на главный приз -–автомобиль "Москвич".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика