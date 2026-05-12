Эксперт рассказал, как отличить оригинальную парфюмерию от подделки

При выборе парфюмерии нужно проявлять осмотрительность. Эксперт парфюмерного рынка Кирилл Хайкин отметил, что подделок становится больше, а слишком низкая цена остается главным признаком риска. Проверить подлинность парфюма можно через маркировку "Честного знака", QR‑код должен считываться без ошибок.

Хайкин также посоветовал обращать внимание на официального дистрибьютора и качество флакона. У контрафакта стекло и детали часто выполнены грубо, а аромат быстро теряет стойкость.

