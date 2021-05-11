В Москве растет проблема детского ожирения – ВОЗ

В Москве растет проблема детского ожирения, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там провели специальное исследование и выяснили, что от лишнего веса страдает каждый пятый ребенок. Причем мальчиков больше, чем девочек. Данные касаются детей в возрасте семи лет.

В таком исследовании Москва участвовала впервые. Всего же в нем было 36 стран Европы. И, как выяснилось, острее всего проблема детского ожирения стоит на Кипре, в Испании, Греции и Италии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.