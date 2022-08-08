Минтруд объявил о подготовке национальной стратегии поддержки женщин

Минтруд объявил, что готовит национальную стратегию поддержки женщин. В ведомстве планируют стимулировать предпринимательство среди женщин и бороться с барьерами, которые мешают карьерному росту.

По статистике, сейчас в России женщины зарабатывают почти на 30% меньше мужчин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

