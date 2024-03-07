Новости часа: социальные учреждения перейдут на особый режим работы в период праздников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам заммэра Анастасии Раковой, столичные социальные учреждения перейдут на особый режим работы в период праздников.

Субтропическая оранжерея "Аптекарского огорода" откроется 8 марта. Это информация пресс-службы организации.

По данным столичного Дептранса, с 9 марта по 15 июня в Москве ограничат движение на участках Ставропольской улицы.