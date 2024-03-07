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07 марта, 23:55

Общество

Новости часа: социальные учреждения перейдут на особый режим работы в период праздников

Новости часа: социальные учреждения перейдут на особый режим работы в период праздников

Москвичей предупредили о повышении стоимости букетов в канун 8 Марта

"Безопасный город": сотрудники столичной Росгвардии поздравили жителей с 8 Марта

"Безопасный город": москвичам рассказали, как выбрать качественный букет на 8 Марта

Дома на Новом Арбате украсились яркой иллюминацией ко дню 8 Марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта

В центральном аппарате Росгвардии поздравили женщин с 8 Марта

Москвичи показали, сколько букетов везут в метро в преддверии 8 Марта

Новости часа: Собянин рассказал, как портал поставщиков 11 лет помогает предпринимателям

Новости регионов: в Дубне открыли три затвора плотины, чтобы контролировать паводок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам заммэра Анастасии Раковой, столичные социальные учреждения перейдут на особый режим работы в период праздников.

Субтропическая оранжерея "Аптекарского огорода" откроется 8 марта. Это информация пресс-службы организации.

По данным столичного Дептранса, с 9 марта по 15 июня в Москве ограничат движение на участках Ставропольской улицы.

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