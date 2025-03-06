Зубы мудрости становятся редкостью среди зумеров

У представителей поколения зумеров все реже встречаются зубы мудрости, или "восьмерки". Стоматологи отмечают, что у многих молодых людей эти зубы не только не прорезываются, но и вовсе отсутствуют. Основными причинами такого явления называют уменьшение размера челюсти, а также предпочтение мягкой пищи, которая не требует активного жевания.

Помимо стоматологических особенностей, у зумеров все чаще диагностируют ожирение, диабет и психологические проблемы, такие как депрессия, что связывают с неправильным питанием и образом жизни.

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