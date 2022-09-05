Денис Симачев создал лимитированную коллекцию одежды для телеканала Москва 24

В столице пообещали похолодание. Самое время утепляться. Телеканал Москва 24 вместе с дизайнером Денисом Симачевым представляет лимитированную коллекцию Москва 24 Simach.Studio.

Свитшоты и худи, куртки и жилеты, зонты и дождевики поступят в продажу 5 сентября. Найти их можно в универмаге "Цветной".

Все вещи из коллекции отвечают концепции городского телеканала и выбранному стилю street casual – удобство, практичность и индивидуальность. По словам Симачева, он использовал монохромные основные цвета, добавив к ним яркие элементы, чтобы отразить идею, что в каждом есть креатив и юмор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.