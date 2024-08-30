Жители Москвы рассказали, как идет подготовка к новому учебному году

Москвичи рассказали, как готовятся к новому учебному году, и поделились, сколько потратили на канцтовары, одежду и школьные аксессуары. По данным Росстата, в 2024 году сборы ребенка в школу обойдутся примерно в 22–27 тысяч рублей в зависимости от пола.

Тем временем городской образовательный комплекс уже готов к началу учебы. Всего в сентябре школы, колледжи и детские сады примут 1,5 миллиона москвичей.

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