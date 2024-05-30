Летние лагеря заработали в образовательных учреждениях Москвы

В столичных образовательных учреждениях стартовал сезон летних лагерей. Например, во дворце творчества детей и молодежи "Восточный" проводятся бесплатные занятия по рисованию, вокалу, мехатронике, плаванию, робототехнике, а также квизы и викторины.

Кроме того, в "Восточном" разработали программу детского досуга во дворах "Ура! Лето! Вау!". Она включает интерактивные мастер-классы и лекции от педагогов дополнительного образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.