Рынска приговорена к исправительным работам за избиение журналиста

Божену Рынску приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Такое решение вынесла мировой судья Тверского района. Журналистку признали виновной в избиении корреспондента НТВ, передает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел 11 сентября 2013 года. Корреспондент НТВ пытался получить интервью светского обозревателя возле ее дома в центре Москвы. Рынска ответила отказом, после чего дважды ударила сотрудника телекомпании по лицу и повредила дорогую камеру. Согласно решению суда, она должна возместить пострадавшим материальный ущерб.

А через два месяца в подземном гараже Божена Рынска ударила водителя машины, не уступившего ей дорогу, и плеснула в него технической жидкостью. На судебное заседание журналистка не явилась.