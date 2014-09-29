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29 сентября 2014, 15:15

Рынска приговорена к исправительным работам за избиение журналиста

Рынска приговорена к исправительным работам за избиение журналиста

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Божену Рынску приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Такое решение вынесла мировой судья Тверского района. Журналистку признали виновной в избиении корреспондента НТВ, передает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел 11 сентября 2013 года. Корреспондент НТВ пытался получить интервью светского обозревателя возле ее дома в центре Москвы. Рынска ответила отказом, после чего дважды ударила сотрудника телекомпании по лицу и повредила дорогую камеру. Согласно решению суда, она должна возместить пострадавшим материальный ущерб.

А через два месяца в подземном гараже Божена Рынска ударила водителя машины, не уступившего ей дорогу, и плеснула в него технической жидкостью. На судебное заседание журналистка не явилась.
новости приговоры Федор Баландин избиения Божена Рынска
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