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25 ноября 2016, 07:45

Общество

Бархатный банан расцвел в "Аптекарском огороде"

Бархатный банан расцвел в "Аптекарском огороде"

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Бархатный банан расцвел в "Аптекарском огороде", передает телеканал "Москва 24". Эффектный цветок распустился в новой оранжерее Ботанического сада МГУ, среди тропических кувшинок.

Бархатный банан выращивают как декоративное растение, однако его плоды съедобны и, по уверениям сотрудников Ботанического сада, очень вкусны. Розовый банан редко вырастает больше 8 сантиметров в длину. При созревании шкурка сама раскрывается и обнажает спелый плод.
новости общество Иван Лозовой Аптекарский огород
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