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24 июня 2016, 17:15

Политика

Владимир Путин прокомментировал новости о выходе Британии из Евросоюза

Владимир Путин прокомментировал новости о выходе Британии из Евросоюза

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Владимир Путин прокомментировал новости о выходе Британии из Евросоюза. По словам президента, выбор жителей Королевства можно объяснить проблемами с безопасностью, которые обострились из-за мощных миграционных потоков, и нежеланием спонсировать более слабые в экономическом плане страны. Кроме того, по мнению главы государства, референдум вряд ли повлияет на позицию ЕС, по этому вопросу. При этом Владимир Путин подчеркнул, когда Запад созреет до конструктивного диалога с Россией, Москва будет отвечать позитивом на позитив. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
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