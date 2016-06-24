Владимир Путин прокомментировал новости о выходе Британии из Евросоюза. По словам президента, выбор жителей Королевства можно объяснить проблемами с безопасностью, которые обострились из-за мощных миграционных потоков, и нежеланием спонсировать более слабые в экономическом плане страны. Кроме того, по мнению главы государства, референдум вряд ли повлияет на позицию ЕС, по этому вопросу. При этом Владимир Путин подчеркнул, когда Запад созреет до конструктивного диалога с Россией, Москва будет отвечать позитивом на позитив. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".