Курс евро упал ниже 70 рублей

Курс евро упал на Московской бирже ниже 70 рублей. В настоящий момент европейская валюта торгуется на уровне 69 рублей и 70 копеек. Кроме того, евро резко подешевел и к доллару на международном валютном рынке Forex, передает телеканал "Москва 24".

Падение не сильно отразилось на официальном курсе Центробанка, "на завтра" он составил 71 рубль и 9 копеек, что на 8 копеек меньше предыдущих значений. Эксперты уверены, что таким образом европейская валюта реагирует на выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Он в очередной раз заявил о том, что ЕЦБ может скорректировать размер, структуру и сроки программы количественного смягчения, если это потребуется.