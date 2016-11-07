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Новости

07 ноября 2016, 07:15

ЧП

Двухэтажный дом сгорел в Подмосковье

Двухэтажный дом сгорел в Подмосковье

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Дом загорелся в поселке Битца в Подмосковье

Иномарка протаранила машину скорой помощи

В Ленинском районе Подмосковья сгорел двухэтажный дом, передает телеканал "Москва 24". Пожар произошел в поселке Битца. По словам очевидцев, чтобы справиться с огнем, на место происшествия прибыли пожарные расчеты из Москвы и Московской области, а также газовая служба. Тушение пожара осложнилось тем, что в поселке нет гидрантов, пришлось подвозить воду в цистернах. По предварительным данным, никто не пострадал, жильцы успели покинуть дом.
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