Двухэтажный дом сгорел в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья сгорел двухэтажный дом, передает телеканал "Москва 24". Пожар произошел в поселке Битца. По словам очевидцев, чтобы справиться с огнем, на место происшествия прибыли пожарные расчеты из Москвы и Московской области, а также газовая служба. Тушение пожара осложнилось тем, что в поселке нет гидрантов, пришлось подвозить воду в цистернах. По предварительным данным, никто не пострадал, жильцы успели покинуть дом.