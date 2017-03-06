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Новости

06 марта 2017, 07:45

Общество

Как выбрать цветочный подарок к 8 Марта

Как выбрать цветочный подарок к 8 Марта

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Цветочные магазины готовятся к наплыву покупателей. В Москву в преддверии 8 Марта чуть ли не тоннами везут розы, ирисы, нарциссы, тюльпаны, сирень.

Подмосковные розы и заграничная сирень – на цветочном базаре в "Петровском пассаже" есть даже тюльпаны с луковицами. Такой букет долго простоит. Ирисы и нарциссы – по 50 рублей, гортензия – 700, охапка из 33 тюльпанов – 990 рублей. На мастер-классах научат составлять сложные букеты.

Кроме букета цветов можно выбрать и букет ароматов. В этом сезоне, говорят парфюмеры, самые модные – классические и фруктовые ноты.

Духи выставлены в пассаже всегда, цветочный базар же закончится 9 марта в 10 часов вечера. А пока, здесь можно послушать музыкантов и получить в качестве угощения вафли с чаем.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
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