Как выбрать цветочный подарок к 8 Марта

Цветочные магазины готовятся к наплыву покупателей. В Москву в преддверии 8 Марта чуть ли не тоннами везут розы, ирисы, нарциссы, тюльпаны, сирень.

Подмосковные розы и заграничная сирень – на цветочном базаре в "Петровском пассаже" есть даже тюльпаны с луковицами. Такой букет долго простоит. Ирисы и нарциссы – по 50 рублей, гортензия – 700, охапка из 33 тюльпанов – 990 рублей. На мастер-классах научат составлять сложные букеты.

Кроме букета цветов можно выбрать и букет ароматов. В этом сезоне, говорят парфюмеры, самые модные – классические и фруктовые ноты.

Духи выставлены в пассаже всегда, цветочный базар же закончится 9 марта в 10 часов вечера. А пока, здесь можно послушать музыкантов и получить в качестве угощения вафли с чаем.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".