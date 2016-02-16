Рубрика "Москва и мир": Коротко о событиях в России и за рубежом

16 февраля 2016, 21:45
Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились заморозить добычу нефти. Объем решили сохранить на уровне января. На фоне этой новости цена барреля марки Brent поднялась выше 35 долларов. Правда, потом снова опустилась ниже 34-х. Заморозка может оказаться малоэффективной, если к ней не присоединятся страны, где ожидается наибольший рост поставок – Иран и Ирак. Представители этих государств, а также Венесуэлы обсудят вопрос о добыче завтра на встрече в Тегеране.
Турция попросила коалицию во главе с США начать наземную операцию в Сирии. В одностороннем порядке вторгаться на территорию соседей Анкара не намерена, и потому настаивает на участии партнеров. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на свои источники. Цель – положить конец пятилетнему противостоянию в регионе. Ранее в турецком Минобороны заверили, что не отправляли войска в Сирию и не намерены в будущем. А официальный Дамаск не раз обещал сделать все, чтобы защитить суверенитет.
Президент Украины Петр Порошенко призвал премьера Арсения Яценюка покинуть свой пост. Он также предложил реформировать весь кабинет министров, чтобы вернуть доверие к власти. Блок Порошенко уже принялся собирать в Раде подписи за отставку главы кабмина. Сегодня Яценюк отчитывался перед парламентом за проделанную работу и даже похвалил себя за то, что всю зиму Киев не покупал газ у Москвы. Но людям этого мало. У стен Верховной Рады на митинг собрались украинские националисты. Несколько сотен человек потребовали, чтобы премьер уволился.
В КНДР с большим размахом отметили 74-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира. 16 февраля в Северной Корее именуют Днем сияющей звезды. Власти провели военный парад. Простых граждан пригласили на торжественные собрания, концерты и показы фильмов об отце нации. Корейская молодежь отметила этот день массовыми танцами. Кульминацией стал грандиозный фейерверк в Пхеньяне. Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: