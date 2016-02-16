Рубрика "Москва и мир": Коротко о событиях в России и за рубежом

Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились заморозить добычу нефти. Объем решили сохранить на уровне января. На фоне этой новости цена барреля марки Brent поднялась выше 35 долларов. Правда, потом снова опустилась ниже 34-х. Заморозка может оказаться малоэффективной, если к ней не присоединятся страны, где ожидается наибольший рост поставок – Иран и Ирак. Представители этих государств, а также Венесуэлы обсудят вопрос о добыче завтра на встрече в Тегеране.

Турция попросила коалицию во главе с США начать наземную операцию в Сирии. В одностороннем порядке вторгаться на территорию соседей Анкара не намерена, и потому настаивает на участии партнеров. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на свои источники. Цель – положить конец пятилетнему противостоянию в регионе. Ранее в турецком Минобороны заверили, что не отправляли войска в Сирию и не намерены в будущем. А официальный Дамаск не раз обещал сделать все, чтобы защитить суверенитет.

Президент Украины Петр Порошенко призвал премьера Арсения Яценюка покинуть свой пост. Он также предложил реформировать весь кабинет министров, чтобы вернуть доверие к власти. Блок Порошенко уже принялся собирать в Раде подписи за отставку главы кабмина. Сегодня Яценюк отчитывался перед парламентом за проделанную работу и даже похвалил себя за то, что всю зиму Киев не покупал газ у Москвы. Но людям этого мало. У стен Верховной Рады на митинг собрались украинские националисты. Несколько сотен человек потребовали, чтобы премьер уволился.

В КНДР с большим размахом отметили 74-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира. 16 февраля в Северной Корее именуют Днем сияющей звезды. Власти провели военный парад. Простых граждан пригласили на торжественные собрания, концерты и показы фильмов об отце нации. Корейская молодежь отметила этот день массовыми танцами. Кульминацией стал грандиозный фейерверк в Пхеньяне. Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".