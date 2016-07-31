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31 июля 2016, 21:15

Наземный транспорт

Маршрутка в Коммунарке взяла на буксир микроавтобус

Маршрутка в Коммунарке взяла на буксир микроавтобус

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Пассажиры маршрутки в Москве возмутились действиями водителя. Мужчина, несмотря на то, что салон был заполнен людьми, взял на буксир другой такой же автобус.

Пассажиры ехали из Коммунарки до метро "Теплый Стан". И сделали замечание водителю. Тот попытался оправдаться и объяснил свои действия желанием помочь коллеге, машина которого сломалась.

Но люди указали на нарушение, и после этого водитель отцепил трос. По правилам дорожного движения и перевозки пассажиров, водитель автобуса с людьми внутри, не имеет права брать на буксир другое транспортное средство.
наземный транспорт новости маршрутки нарушения ПДД Олег Шоммер пдд Константин Мальков
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