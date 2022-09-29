"Бауманский" экипаж вернется на Землю и приземлится в степях Казахстана

Из космоса на Землю должен вернуться "бауманский" экипаж 29 сентября. Запланировано, что Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков приземлятся днем, в 13:57, в степях Казахстана. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

По словам специалистов, расстыковка корабля "Союз МС-21" и модуля "Причал" произойдет в 10:34 по московскому времени. После этого корабль перейдет в автономный полет и около 13:00 дня сойдет с орбиты.

На Земле космонавтов будет ждать поисково-спасательная группа. Члены экипажа заранее попросили ее привезти на место посадки капусту, репу, шашлык и плов. Экипаж еще перед стартом был назван "бауманским", потому что все космонавты – выпускники МГТУ имени Баумана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.