NASA запустила в сторону Луны аппарат Capstone. Ракета стартовала с космодрома в Новой Зеландии. По плану, аппарат размером с микроволновую печь должен через три месяца выйти на окололунную орбиту, где проведет около полугода.

Задача Capstone заключается в проверке возможности размещения на схожей орбите обитаемой лунной станции. Ее строительство планируют через два года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

