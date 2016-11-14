Щенки собаки Таганки готовы обрести хозяев

Щенки собаки Таганки, которые появились на свет на одноименной станции, готовы покинуть временное пристанище, сообщили сотрудники Метрополитена. 10 малышей, родившихся в подземке, пока находятся в приюте, но уже вполне самостоятельны. Участие в их судьбе приняли десятки москвичей, оставалось только найти детенышам хозяев и дом.

Несколько горожан, узнав о нештатной ситуации на Кольцевой линии, сразу заявили о готовности принять малышей в семью. Другим ждать хозяина пришлось дольше. В любом случае, щенки с такой необычной судьбой вряд ли могли остаться без внимания потенциальных владельцев.

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