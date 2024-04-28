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28 апреля, 00:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о режиме работы городских служб в праздники

Новости часа: Собянин рассказал о режиме работы городских служб в праздники

Новости часа: Собянин сообщил, как соцучреждения будут работать в майские праздники

Собянин рассказал о режиме работы городских служб в майские праздники

Новости часа: Собянин рассказал о работе аварийных бригад в Москве в майские праздники

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в праздники

Новости часа: социальные и медучреждения Москвы в праздники перейдут на особый график

Новости часа: с 28 апреля до 12 мая столичные службы будут работать в усиленном режиме

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 28 апреля по 12 мая городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице с 14 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 300 тысяч водителей собираются выехать за город из столицы 27 апреля, поэтому автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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