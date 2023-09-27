Центр Москвы перекроют 29 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 17:15

Новости

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Собянин: новый корпус ГКБ № 31 им академика Савельевой планируется открыть в январе

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой будет рассчитан на 100 коек

Новости часа: Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получат поддержку Москвы

Собянин: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

Новости часа: турпоток в Москве в этом году достиг рекордного значения

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Новости часа: автозавод "Москвич" получит налоговые льготы

Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания. Все заместители сохранили свои места. Указ опубликован на сайте мэра.

Так, Наталья Сергунина остается руководителем аппарата мэра. Кроме этого, Сергунина отдельным указом назначена представителем мэра в Московской гордуме.

Петр Бирюков продолжит работать заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Владимир Ефимов – заммэра по вопросам экономической политики. Анастасия Ракова – заммэра по вопросам социального развития. Также Андрей Бочкарев назначен на должность заммэра по вопросам градостроительной политики.

Также Собянин назначил Алексея Фурсина на должность главы департамента культуры столицы. Юлия Урожаева будет главой департамента природопользования Москвы, а Алексей Беляев – руководителем департамента капитального ремонта города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика