Собянин рассказал о благоустройстве территорий вблизи транспортных объектов

Территории рядом с 40 транспортными объектами благоустроят в Москве в 2026 году. О таких планах Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX.

По его словам, планируется благоустроить площадки рядом с тремя станциями строящейся Рублево-Архангельской линии метро: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Работы также пройдут возле двух пересадочных узлов – "Южная" и "Речной вокзал".

