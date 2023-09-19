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Новости

Новости

19 сентября, 11:30

Культура

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей – Собянин

Собянин рассказал о новых детсадах и поликлиниках на северо-востоке Москвы

Новости часа: в Москве подготовили к зиме 56 снегосплавных пунктов

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола Театра сатиры в столице. По словам мэра, здание сохранит свой привычный облик.

В столице в плановом режиме готовят к сезону резервные медицинские мощности. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

С 23 сентября остановят движение трамваев по Шаболовке из-за реконструкции депо. Об этом пишет mos.ru.

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