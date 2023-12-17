Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

В Москве постояно обновляют и развивают улично-дорожную сеть. Что именно планируют построить и реконструировать в ближайшее время, сообщил Сергей Собянин. В частности, в поселении Десеновском восстановят и построят около 10 километров дорог. Это улучшит доступность деревень Власьево и Пыхчево.

Почти один триллион рублей потратили москвичи на шопинг в интернете с начала года. Такие покупки стали для жителей столицы делом обыденным. Но как сделать так, чтобы они были безопасными?

С момента запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) в августе пассажиры совершили уже больше 40 миллионов поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин. МЦД-3 проходит от Зеленограда до подмосковного города Раменское через всю столицу.

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