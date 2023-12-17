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Новости

17 декабря, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Новости часа: оттепель продлится в Москве до 23 декабря

Новости часа: рядом с аэропортом Внуково построят и приведут в порядок около 7 км дорог

Собянин рассказал о планах дорожного строительства на 2024 год

Новости часа: исследования эффективности новых онкопрепаратов в Москве станут постоянными

Новейшие онкопрепараты будут исследовать в Москве на постоянной основе – Собянин

Новости часа: производство по пошиву одежды появится в районе Отрадное

Новости часа: 25 инвесторов получили в Москве землю под строительство производства

Собянин: 25-й инвестор получил земельный участок на льготных условиях

Новости часа: мэр Москвы назвал самые востребованные станции МЦД-3

В Москве постояно обновляют и развивают улично-дорожную сеть. Что именно планируют построить и реконструировать в ближайшее время, сообщил Сергей Собянин. В частности, в поселении Десеновском восстановят и построят около 10 километров дорог. Это улучшит доступность деревень Власьево и Пыхчево.

Почти один триллион рублей потратили москвичи на шопинг в интернете с начала года. Такие покупки стали для жителей столицы делом обыденным. Но как сделать так, чтобы они были безопасными?

С момента запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) в августе пассажиры совершили уже больше 40 миллионов поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин. МЦД-3 проходит от Зеленограда до подмосковного города Раменское через всю столицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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