Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сразу несколько крупных транспортных проектов планируют завершить в Москве в 2024 году. Как отметил Сергей Собянин, в этом году в столице построят более 90 километров дорог.

В Москве начали разбирать новогодние елки и часть декоративных конструкций. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Полигоны и лаборатории для работы с беспилотниками открыли в шести столичных колледжах. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.