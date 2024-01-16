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Новости

Новости

16 января, 16:00

Город

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

В технопарках Москвы на производствах работают более 72,5 тыс человек – Собянин

Новый путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км – Собянин

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сразу несколько крупных транспортных проектов планируют завершить в Москве в 2024 году. Как отметил Сергей Собянин, в этом году в столице построят более 90 километров дорог.

В Москве начали разбирать новогодние елки и часть декоративных конструкций. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Полигоны и лаборатории для работы с беспилотниками открыли в шести столичных колледжах. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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