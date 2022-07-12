Реконструкцию стадиона "Авангард" завершат до конца 2022 года – Собянин

На шоссе Энтузиастов проходит реконструкция стадиона "Авангард". В ближайшее время там построят сразу пять павильонов, между которыми разместят площадь с амфитеатром.

Все работы должны завершить уже в декабре. Об этом сообщил Сергей Собянин. Что еще там появится после реконструкции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.