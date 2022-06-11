Собянин рассказал о работе 600 фонтанов в Москве

По всей Москве работают 600 фонтанов. Светомузыкальные, сухие, плавающие. За каждым из них тщательно следят специалисты, регулярно меняют воду. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил о том, что первые фонтаны столицы, появившиеся в начале XIX века, выполняли утилитарную функцию. Люди приходили к ним за водой. Уже позднее ими стали украшать город.

Сегодня один из самых любимых фонтанов москвичей – Дружбы народов на ВДНХ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

