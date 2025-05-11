Собянин рассказал о масштабной помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Москва остается ключевым партнером Донецка и Луганска в восстановлении мирной жизни. Как рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным, столичные специалисты продолжают капитальный ремонт объектов, поврежденных в результате боевых действий.

В Луганске уже реконструируют школы и общественные пространства, в Донецке восстанавливают больницы и инженерные сети. По поручению главы государства столица помогает регионам-побратимам с транспортной и коммунальной инфраструктурой. В этом году запланировано более 370 мероприятий. Многие объекты планируют сдать к началу осени.

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