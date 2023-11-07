Новости часа: Собянин принял решение о развитии трех территорий нежилой застройки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три нежилые территории в Преображенском, Печатниках и Покровском-Стрешневе станут комфортными городскими кварталами. Об этом сообщил Сергей Собянин.

520 деревьев и кустарников высадят у станции метро "Физтех" весной 2024 года. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в выходные, 11 и 12 ноября. Об изменениях предупредил Дептранс.