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07 ноября, 15:45

Город

Новости часа: Собянин принял решение о развитии трех территорий нежилой застройки

Новости часа: Собянин принял решение о развитии трех территорий нежилой застройки

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий нежилой застройки

Новости часа: виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

Новости часа: Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада

Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три нежилые территории в Преображенском, Печатниках и Покровском-Стрешневе станут комфортными городскими кварталами. Об этом сообщил Сергей Собянин.

520 деревьев и кустарников высадят у станции метро "Физтех" весной 2024 года. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в выходные, 11 и 12 ноября. Об изменениях предупредил Дептранс.

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