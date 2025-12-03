"Наш город. Диалог с мэром": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города в прямом эфире телеканала Москва 24. Свои вопросы москвичи присылали с помощью сайта mos.ru.

Среди важных тем были вопросы социальной поддержки, модернизации здравоохранения, строительства жилья, развития систем образования и транспорта.

Также Собянин подвел итоги уходящего года. Об этом – в программе "Наш город. Диалог с мэром".

