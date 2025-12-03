03 декабря, 19:45Мэр Москвы
"Наш город. Диалог с мэром": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире
Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города в прямом эфире телеканала Москва 24. Свои вопросы москвичи присылали с помощью сайта mos.ru.
Среди важных тем были вопросы социальной поддержки, модернизации здравоохранения, строительства жилья, развития систем образования и транспорта.
Также Собянин подвел итоги уходящего года. Об этом – в программе "Наш город. Диалог с мэром".