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27 апреля, 15:15

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Столичные врачи спасли пациента от разрыва аорты

Столичные врачи спасли пациента от разрыва аорты

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В Москве врачи спасли пациента от разрыва аорты. Пенсионер был в критическом состоянии, ему оказали помощь в гибридной операционной. В настоящее время он находится дома. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Оборудование флагманских медцентров города позволяет хирургам проводить сразу несколько вмешательств одновременно. Перевозить больного из одной операционной в другую не приходится, как и делать несколько наркозов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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