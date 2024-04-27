Столичные врачи спасли пациента от разрыва аорты

В Москве врачи спасли пациента от разрыва аорты. Пенсионер был в критическом состоянии, ему оказали помощь в гибридной операционной. В настоящее время он находится дома. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Оборудование флагманских медцентров города позволяет хирургам проводить сразу несколько вмешательств одновременно. Перевозить больного из одной операционной в другую не приходится, как и делать несколько наркозов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

