В Москве улучшились эпидемиологические показатели по туберкулезу

В Москве продолжают снижаться основные эпидемиологические показатели по туберкулезу. В департаменте здравоохранения отметили, что в столице цифры значительно лучше, чем по России.

По словам главного фтизиатра Москвы Елены Богородской, больные туберкулезом полностью обеспечены противотуберкулезными и антибактериальными препаратами, а также гепатопротекторами, витамином А, лекарствами сопровождения и средствами патогенетической терапии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.