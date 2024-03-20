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20 марта, 17:45

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В Москве улучшились эпидемиологические показатели по туберкулезу

В Москве улучшились эпидемиологические показатели по туберкулезу

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В Москве продолжают снижаться основные эпидемиологические показатели по туберкулезу. В департаменте здравоохранения отметили, что в столице цифры значительно лучше, чем по России.

По словам главного фтизиатра Москвы Елены Богородской, больные туберкулезом полностью обеспечены противотуберкулезными и антибактериальными препаратами, а также гепатопротекторами, витамином А, лекарствами сопровождения и средствами патогенетической терапии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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