В Москве заработали ярмарки выходного дня

В Москве с началом осеннего сезона заработали ярмарки выходного дня. Все площадки расположены в наиболее доступных для москвичей местах, рядом со станциями метро.

Всего в городе доступны больше 60 точек. Площадки будут открыты практически до конца декабря. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.