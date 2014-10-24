Генри Резник рассказал о 150-летии судебной реформы в России

7 октября в "Гоголь-центре" адвокат Генри Резник рассказал о том, как 150 лет назад в России были введены суды присяжных, почему их запретила Советская власть и какое значение они имеют теперь.

Генри Резник является главой Адвокатской палаты города Москвы, членом Общественной палаты и Общественного совета при МВД, вице-президентом Международного союза адвокатов и, пожалуй, самым известным адвокатом в стране. Среди тех, кого защищал Резник, были как члены ГКЧП, так и Борис Ельцын, Егор Гайдар, Борис Березовский, Валерия Новодворская, Анатолий Чубайс и Юрий Лужков.