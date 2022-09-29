Комедия "Нормальный только я" появилась в Сети

На онлайн-платформе IVI вышла семейная комедия "Нормальный только я". Этот фильм – режиссерский дебют Антона Богданова. Он же исполнил одну из ролей. В команду, которая работала над фильмом, вошли Константин Хабенский, Максим Виторган и Ольга Лерман.

Мэр города и директор детского лагеря "Красный сокол" решили прибрать к рукам его территорию, записав в аварийные. Но всем циничным планам помешала новая смена – ребята с особенностями здоровья. Чтобы разогнать их по домам, администрация пригласила трудных подростков. Заговорщики-коррупционеры точно не ожидали, что такие разные дети найдут общий язык и объединят усилия в борьбе за справедливость, яркие каникулы и счастливое детство.

Фильм "Нормальный только я" – воодушевляющая семейная комедия о принятии других и веселых приключениях подростков из разных миров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.