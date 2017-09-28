Танцевальный спектакль "Всё так" в Электротеатре Станиславский

В Электротеатре Станиславский прошел танцевальный спектакль "Всё так". Хореография – Албертс Альбертс, Александра Конникова. Музыка и текст – Ричардас Норвила.

Восхождение и спуск, страдание и удовольствие, отделенность и совместность, архаика и современность. Все эти антиномии утрачивают свою полярность, встречаясь в зеркале телесного воображения. Жизнь раскрывается как дамский веер в театре. Потом веер складывается и становится размером с карандаш. Его удобно носить с собой.

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