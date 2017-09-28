28 сентября 2017, 23:40Культура
Танцевальный спектакль "Всё так" в Электротеатре Станиславский
В Электротеатре Станиславский прошел танцевальный спектакль "Всё так". Хореография – Албертс Альбертс, Александра Конникова. Музыка и текст – Ричардас Норвила.
Восхождение и спуск, страдание и удовольствие, отделенность и совместность, архаика и современность. Все эти антиномии утрачивают свою полярность, встречаясь в зеркале телесного воображения. Жизнь раскрывается как дамский веер в театре. Потом веер складывается и становится размером с карандаш. Его удобно носить с собой.
Смотрите и другие спектакли на портале "Москва онлайн".