Генеральная репетиция "Спасской Башни" прошла на Красной площади

На Красной площади снова ударные и духовые. В Москве прошла генеральная репетиция фестиваля "Спасская Башня". Он откроется завтра и продлится до 3 сентября.

Сегодня свои программы отрабатывали военные оркестры из России, Белоруссии, Казахстана, Египта, Швейцарии и других стран.

По традиции, на фестивале выступит блистательная Мирей Матье. Она подготовила песни на русском языке. Одна из них откроет "Спасскую башню". Организаторы праздника рассчитывают, что его посетят 75 тысяч зрителей. Подробности − в сюжете телеканала "Москва 24".