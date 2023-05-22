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22 мая, 19:00

M24.RU

Евгений Миронов и другие деятели искусства рассказали о фестивале "Горький+"

Евгений Миронов и другие деятели искусства рассказали о фестивале "Горький+"

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22 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля искусств "Горький+", который пройдет в Казани (2–4 июня), Нижнем Новгороде (6–9 июля) и Москве (11–20 августа).

Об участниках фестиваля и программе рассказывали:

  • народный артист России Евгений Миронов;
  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов;
  • генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц;
  • министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова;
  • заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович;
  • программный директор фестиваля "Горький+" Оксана Ефременко;
  • актриса Александра Урсуляк.
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