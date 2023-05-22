22 мая, 19:00M24.RU
Евгений Миронов и другие деятели искусства рассказали о фестивале "Горький+"
22 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля искусств "Горький+", который пройдет в Казани (2–4 июня), Нижнем Новгороде (6–9 июля) и Москве (11–20 августа).
Об участниках фестиваля и программе рассказывали:
- народный артист России Евгений Миронов;
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов;
- генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц;
- министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова;
- заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович;
- программный директор фестиваля "Горький+" Оксана Ефременко;
- актриса Александра Урсуляк.