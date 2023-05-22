Евгений Миронов и другие деятели искусства рассказали о фестивале "Горький+"

22 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля искусств "Горький+", который пройдет в Казани (2–4 июня), Нижнем Новгороде (6–9 июля) и Москве (11–20 августа).

Об участниках фестиваля и программе рассказывали:

