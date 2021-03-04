Мультсериал "Симпсоны" продлили на 2 сезона

Хорошая новость для многочисленных поклонников мультсериала "Симпсоны". Гомэр и его семейство не уйдут с экранов еще 2 сезона. Создатели обещают зрителям много больших сюрпризов.

Стоит отметить, что "Симпсоны" считаются самым пророческим сериалом в мире. То, что происходит на экране, нередко потом происходило и в реальной жизни. Желтые человечки предсказали теракт в Нью-Йорке 11 сентября, получение Трампом статуса бывшего президента США, скандал вокруг игры в Pokemon Go в церкви и даже пандемию коронавируса.

Среди прочего, авторы сериала заранее рассказывали, как будут выглядеть костюмы Леди Гаги и чем закончится чемпионат Мира по футболу 2014 года. Из предсказанного, но пока несбывшегося, – превращение России обратно в СССР. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.